衛福部長陳時中曾估計，疫情在6月10日可能反轉，死亡數會跟著下降。媒體人吳子嘉認為，政府官員要很務實的去解決我們疫情的問題，而不是在表面工作上，呼攏台灣老百姓。

吳子嘉12日在《董事長開講》網路節目中認為，陳時中5月底稱疫情會在6月10日反轉，昨天就出現數字上的調整，台北市的餐廳、百貨公司都已經恢復活動了，中南部公共場所也都開始恢復活動，出現很多「無敵星星」，情況確實不錯。陳時中6月10日的反轉說，昨天就出現怪異的數字向上跳動，指揮中心特別為了這件事情，做了一個科學上的解讀。

吳子嘉接著表示，當陳時中宣布6月10日疫情要反轉的時候，全國的數字都要跟著這個反轉的腳步，一步一步邁進。他甚至認為，陳時中是希望老百姓看到數字逐漸下滑時，會很高興。

不過，吳子嘉表示，讓他最意外的事情，陳時中自己居然確診了。他認為，政府官員要很務實的去解決我們疫情的問題，而不是在表面工作上，用朝三暮四或朝四暮三的方式，呼攏台灣老百姓。