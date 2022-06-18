國民黨台北市長參選人蔣萬安日前批評蘇貞昌行政院長帶頭輕忽疫情，政院反擊「有失偏頗，大可不必」。對此，蔣萬安今回應，到底政府有沒有輕忽疫情，民眾心中有一把尺，並酸說，若政府在防疫上能夠像回應批評一樣的速度，相信就不會讓多數的民眾擔心受怕。

行政院長蘇貞昌日前臉書貼文表示，今年染疫者有99.6％都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，但蔣萬安質疑，最高行政首長不應帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害。行政院發言人羅秉成則強調，行政團隊戰戰兢兢，公眾人物任意指摘別人輕忽疫情，有失偏頗，大可不必。

蔣萬安今受訪時指出，有沒有輕忽，其實所有的民眾心中都有一把尺，從疫情爆發到現在，從快篩試劑、兒童疫苗到口服藥物，政府都沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，這段期間如果政府能接納外界的各項建議、意見，在防疫上能夠像回應批評一樣的速度，他相信就不會讓多數的民眾擔心受怕。