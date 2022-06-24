蘆洲環堤道是許多居民休閒運動的好地方，沿岸也設置不少運動設施供民眾使用，但近期有人反映，原先設立讓民眾進入的樓梯出入口被封起來，使得民眾必須冒著危險行經沒有人行道的道路進入下個階梯；新北市議員李翁月娥協調後表示，未來將會重新開放，並且延伸人行道至下一個樓梯出入口，但也呼籲民眾不要隨意穿越馬路，以防發生意外。

新北市政府水利工程局水利工程養護科表示，由於不少民眾圖方便，導致此路段車禍不斷，所以委由蘆洲區公所來施工，增設中央分隔島柵欄，並且加裝警示標語，提醒民眾切勿穿越中央分隔島。

蘆洲區永樂里李麗文里長說，這個問題已經困擾里民很久，2年前就已經和相關單位反映，原先用意是希望透過勸導來要求市民朋友們遵守交通規則，但仍有不少民眾貪圖方便。

李翁月娥說，自即日起將開放此處樓梯開放供民眾使用，但若是3個月內違規事件仍然不斷發生導致車禍不斷，那勢必要將這個樓梯給封閉，維持由兩側的樓梯進出，原先的樓梯部分，也將請相關單位拆除並實施綠美化，呼籲民眾不要隨意穿越馬路。