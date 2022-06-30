民眾重購自用住宅，可申請辦理退稅，退回土地增值稅差額，但很多民眾卻不知道而漠視自己的權益。台中市政府地方稅務局經過統計，發現今年符合退稅資格的金額將近千萬元，近日主動寄發通知書，呼籲民眾收到後，檢附相關文件寄回申請即可等待退稅，方便快速。

地稅局長沈政安表示，現代人買房不易，若因就業、家中人口增加、子女就學等原因，需重新購買自用住宅時，往往需出售原有舊房地才有足夠資金；出售土地須繳納土地增值稅，如是重購自用住宅用地則可退還土地增值稅的差額，但多數民眾可能因不諳法令，而不知要提出申請。

沈政安說，為了不讓民眾的退稅權益睡著了，地稅局秉持市長盧秀燕輕稅簡政的理念，今年率全國之先，主動挑檔協助符合土地增值稅重購退稅資格的民眾辦理退稅，統計可退稅金額近千萬元；局裡同仁運用資料採礦技術，從數個龐大資料庫中，設定條件 比對，再篩出符合土地增值稅重購退稅條件，但尚未申請的民眾，主動寄發土地增值稅重購退稅節稅通知。

地稅局表示，重購自用住宅用地可退土地增值稅差額，民眾收到通知書後，只要填寫基本資料及退稅帳號，檢附相關文件寄回申請即可，也可掃描通知書上QR Code線上申請，管道多元，方便又快速，守護大家的荷包，維護民眾權益。

地稅局提醒，民眾如有接獲土地增值稅自用住宅用地重購退稅節稅通知書，或未接獲通知書但符合申請要件者，請盡速提出申請。如對土地增值稅有任何問題，歡迎撥打地稅局免費服務電話0800-000321或04-22585000按1接全智慧客服中心洽詢，將有專人提供服務。