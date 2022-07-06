財政部表示，我國自2016年1月8日提供汽機車汰舊換新減免貨物稅優惠，從上路以來至2022年5月31日止，約有100萬輛新汽車（退稅額約497億元）及254萬輛新機車（退稅額約102億元）適用該項減徵退還貨物稅優惠，累計核退金額達599億元。

貨物稅條例第12條之5規定，自2021年1月8日起至2026年1月7日止報廢或出口登記滿1年且出廠10年以上之小客車、小貨車、小客貨兩用車，於報廢或出口前、後6個月內購買上開車輛新車且完成新領牌照登記者，每輛新車應徵之貨物稅最高減徵5萬元。

而2021年1月8日起至2026年1月7日止報廢或出口出廠4年以上汽缸排氣量150cc以下機車，於報廢或出口前、後6個月內購買新機車且完成新領牌照登記者，每輛新機車應徵之貨物稅最高減徵4千元，期藉降低民眾購車負擔，鼓勵淘汰老舊汽機車，改善國內空氣品質。

財政部指出，實務上曾發生車主先報廢舊車後再購買新車，因故交車時程延宕導致無法於報廢日後6個月內完成新領牌照登記案例。

依貨物稅規定，中古汽車須同一車主名下登記滿1年後再報廢及購車，始得申請減徵退還貨物稅，係為避免民眾低價購買中古車立即報廢適用優惠規定。

繼承人報廢或出口繼承登記取得之中古汽車，得將該中古汽車登記於該繼承人及被繼承人名下之期間合併計算；另考量汽車多為家庭成員共同之交通工具，配偶為家庭核心成員之一，因此自2021年1月8日以後報廢或出口自配偶移轉取得之中古汽車，亦得將配偶名下登記期間合併計算。如果要申請汰舊換新減徵貨物稅，車主於報廢中古車前，應確認其名下登記期間是否符合規定。

若新舊車主如非同一人，不論先購買新汽車再報廢中古汽車，或先報廢中古汽車再購買新汽車，於購買新車至汰換舊車期間「持續」具備配偶或二親等以內親屬之關係，始得適用減徵退還貨物稅之規定。例如：甲、乙婚後由夫甲報廢其名下中古汽車，於離婚後妻乙購買新汽車，因購買新車時甲、乙已不具備配偶關係，故乙購買之新汽車，不適用減徵退還貨物稅規定。

至於汰換機車部分，考量機車屬一般民眾主要代步工具，舊車與新車車主不以同一人為限，亦無舊機車登記期間須滿1年限制，惟報廢（或出口）舊機車與購買新機車完成新領牌照登記仍應於6個月內，才能適用減徵貨物稅規定。