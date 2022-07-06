許多民眾都有遺失路邊停車繳費單或忘記繳費的困擾，台南市政府交通局為方便民眾繳納停車費，繼與6家業者合作推出APP行動支付後，6日宣布再納入5家行動支付業者，總計可使用多達11種APP行動支付，24小時線上繳納停車費，不僅不用再擔心停車單遺失，也可省去跑超商繳費的麻煩。

交通局指出，為提高民眾使用APP行動支付的意願，該局除原有的「Pi拍錢包」、「停車大聲公」、「一卡通 MONEY 」、「JKOPAY街口支付」、「GAMA PAY橘子支」、「遠傳friDay理財及遠傳心生活」等6家APP行動支付繳交停車費之外，再與「車麻吉」、「悠遊付」、「OnePaid萬付通」、全聯「PX Pay 」、「歐付寶行動支付」等5家業者合作，提供民眾下載APP註冊會員後，綁定信用卡、銀行帳戶或儲值帳戶繳納停車費。

交通局還說，鑑於目前仍有部分民眾習慣持停車單到超商繳費，但因超商採人工收款，通常有2至3天銷帳傳檔的時間落差，導致部分民眾反映，在銷帳前還查得到停車費未繳；如果民眾使用APP行動支付繳費，透過約定車號並設定付款方式後，未來只要停車就會收到APP推播繳費提醒，不用再擔心忘記繳費或遺失停車單的問題。

交通局長王銘德強調，台南市路邊停車繳費已提供APP行動支付、網路、銀行扣款及超商臨櫃繳費等多元管道；其中，透過APP行動支付及網路繳費可即查即繳即銷，最為方便可靠。

此外，交通局也推出「臺南好停APP」線上繳費，至今年12月31日為止，只要加入會員並使用該APP線上繳納台南市的路邊停車場停車費，還可享有「每筆折扣2元」的優惠；該APP更有「即時停車地圖」的功能，可查詢路邊剩餘停車格位。