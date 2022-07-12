麥當勞以艾登起司製成微牽絲起司排，加入牛與豬創造新式餐點，單點124元。（麥當勞提供）

到漢堡王點一般套餐加價30元，飲料就能升級海尼根0.0零酒精。（漢堡王提供）

摩斯漢堡「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」80元。（摩斯漢堡提供）

Pizza Hut EXPRESS推「冰火菠蘿」及「鹹檸七」等小點心，號稱可嘗到正宗港味。（必勝客提供）

速食店想在熱辣夏日吸客，除了推新品玩噱頭，也把腦筋動到配餐上，好比人氣冰品回歸或是融合當季水果的飲品搶市，讓民眾吃重口味食物時也能有解熱新選擇。看好暑假學子買氣旺，業者預期消暑品項可帶動來客數1成以上。

麥當勞冰炫風口味多變，今年再與森永牛奶糖合作，奶香冰淇淋混合餅乾脆片再淋牛奶糖醬散發焦糖香，每日限量又有APP買一送一加持，很快在社群掀起討論，就有網友嘆「想買卻撲空」，也有鄉民稱「台南人會喜歡的甜度」，讓更多人好奇滋味。品牌近期也趁勝推出以「微牽絲起司排」打造的雙牛、脆豬堡，販售至8月16日，搭上暑假檔期有望衝高買氣。

漢堡王則專攻喜嘗鮮的年輕人，攜海尼根推新飲品選擇「0.0零酒精」，點購一般套餐加30元就可將飲料升級為該品項，另於14日開賣「零酒精牛肉堡」，獨特啤酒麥芽搭火烤牛肉排、生菜等食材撩撥食慾，強調「只留酒香不留酒意」，以期擄獲學生客群的心。實際品嘗可感受到濃厚麥香，BBQ烤肉醬則有啤酒花味，滋味奇妙。

摩斯漢堡今夏推「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」，以紅茶為基底加台灣黑葉荔枝搭Q彈蒟蒻，老少咸宜，還有澳洲和牛肉排搭日式多蜜醬的「日式多蜜和牛堡」，主打清爽開胃；另16日至8月15日購買任一指定套餐搭雪碧，登錄發票即可參加抽獎，有機會帶走無線降噪耳機。必勝客EXPRESS概念店不只販售正宗港味「鹹檸七」，酸爽氣泡感暢涼舌尖，再搭新品「冰火菠蘿」，讓冰涼奶油與溫熱菠蘿交織舌尖，單點價59元，下午茶時段買兩個只要100元。