汐止警方查獲違反販售COVID-19快篩試劑。（警方提供）

汐止警方查獲違反販售COVID-19快篩試劑。（警方提供）

新北市汐止警分局偵查隊今年6月間在網路社群發現有賣家公然張貼販售「COVID-19快篩試劑」貼文，已違反醫療器材管理法，經幹員佯裝買家與賣家相約高雄面交，當場逮捕30歲呂姓女子，並查扣38大盒及散裝共885劑唾液快篩試劑，呂女辯稱以進價130元原價販售，並未圖利。偵訊後，全案依法移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，偵查隊幹員蒐證齊全後，於本月9日喬裝成顧客與呂女相約在高雄市鳥松區東山路面交，經幹員現場與呂女銀貨兩訖，確認有違法販賣快篩劑情事，當場將呂女逮捕，隨後前往呂女住處查扣COVID-19唾液快篩試劑885劑。

警方調查，政府開放民眾可自行購買並進口100劑個人用快篩後，呂女即委託親友從大陸、日本購入快篩試劑，再於網路社群販售，根據呂女金流與帳冊顯示，應已售出百餘劑。

呂女辯稱，她以進價130元原價售予他人，故僅是替人代購，並未圖利。由於販售行為已違反醫療器材管理法，訊後警方仍依法將呂女送辦。