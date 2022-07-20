統一集團買下台灣家樂福，穩坐零售業的霸主，今日統一(1216)股價跳空開高，衝破70元大關，股價寫10餘月波段新高，放量衝上71.7元、飛越5日線、月線，集團中的統一超(2912)、統一實(9907)及統一證(2855)等紛紛揚升慶賀。

無論是以量販店或是便利商店，所需要的物統體系複雜度和需求都十分精細，包括常溫、多溫及低溫層等，如何加快點對點、不同區域的物統整合都是很重要的課題。台灣各家超市、量販、便利商店都怕被邊緣化，近年來都積極的做物流設備的增加。

統一集團坐穩零售業霸主的身後，棋局早已悄悄啟動，統一在2年前就開始對物流進行布局，由於集團內除了五大物流之外，各單位還有各自的小物流，因此開始進行整合，計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區，其中台南新市物流園區樓地板面積達45,700坪，預計將會在2024年完工營運，很快能夠發揮實質的功效，也為統一坐穩零售業的霸主增添了很大的底氣。

35年前統一企業與法國家樂福創辦家族攜手成立台灣家樂福，將量販銷售模式引進台灣發展，統一指出，配合法方股東依其全球策略考量規劃出售持股，統一集團身為創始合資夥伴，責無旁貸承續台灣家樂福，雙方協商下在昨(19)日簽署股份買賣合約。

台灣家樂福在產品組合上是以特色進口及在地小農商品獲得消費者的青睞，統一指出，台灣家樂福未來仍將擔任連結各地漁農民的優質穩定橋樑，結合集團物流配送優勢，永續深耕將台灣在地蔬果、農漁業產品、日用商品供應至全台門市。

統一集團斥資新台幣290億元回購台灣家樂福60%股權，交易完成後統一持有台灣家樂福70%的股份、統一超則持有30%股份。統一財務長陳國煇說，此案還需要公平交易會的許可，過程中會全力配合審查作業，若順利的話，預期2023年的年中可以完成交割。