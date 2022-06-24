華江整宅電梯24日啟用，北市議員應曉薇表示，老舊公寓設置電梯後，能使高齡長者、身障者、婦幼不必辛苦爬樓梯，但近日聽到市府對所有政策都沾沾自喜，她痛批「沾醬油」的政績不算政績，如果市府真的心疼過老人的居住福利，一座電梯蓋4年？要副市長黃珊珊內省，北市府傲人的成績單在哪？

應曉薇表示，老舊公寓設置電梯後，能使高齡長者、身障者、婦幼不必辛苦爬樓梯，但是推動近4年，華江整宅牛步式完成，市府對老舊公寓上的年邁住戶從未積極協助。

她說， 以華江整宅為例，2018年3月即邀集市府相關單位、華江里辦公室及里民會勘評估，更透過工務部門質詢、預算審核等方式爭取，時任都發局林洲民局長及部分同仁，因華江整宅涉及住戶共識、建築法規、預算等問題多次找她溝通，局長離職後，老舊公寓裝置電梯政策幾乎被遺忘」。

應曉薇指出，直到2020年度爭取用地政局平均地權基金，電梯設置才有預算，但其實華江整宅電梯總體預算總數只是700多萬，「如果市府真的心疼過老人的居住福利，一座電梯蓋4年？」

應曉薇表示，喜歡爬樓梯的市長柯文哲與老是誇口台北市什麼都有做的副市長黃珊珊，應該親自到老舊公寓的頂樓多看看，很多銀髮族住公寓4或5樓，因為爬樓梯困難，甚至有老人家好幾年沒有出門過，連生病就醫都成為大問題，柯、黃沒見過老人家只能坐在下不了樓的家門口透透氣的畫面。

應曉薇指出，除了華江整宅外，北市到處充滿沒有電梯的老舊公寓，市府申請建構電梯的法規、配套措施繁瑣，也無專責部門負責，涉及要輔導成立公寓大廈管理委員會市府成效更不彰。

她認為，老舊公寓老人下樓困難是事實，從包租代管等政策，北市府的「吹牛比賽」比沒做更糟，當台北市長參選人蔣萬安提出改善方式，就被黃珊珊「說嘴」，無任所大使林佳龍的成家基金也被黃珊珊酸爆。

應曉薇說，黃珊珊身為副市長為市府辯護的已太矯情，未來想成為市長參選人前不妨內省，北市府傲人的成績單在哪？