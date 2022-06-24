快篩實名制4月28日上路，並在6月6日進入第2輪，中央流行疫情指揮中心今再宣布，有鑑於國內疫情處於高原期，民眾仍有使用家用抗原快篩試劑之需求，7月起將推動第3輪實名制，延續第2輪做法，每個販售據點每天配送份數117份、取消單雙號的購買限制，有需求民眾可多加利用。

為因應民眾需求，指揮中心今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾僅能購買1次，後於6月6日開始實施第2輪，由於家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，自6月13日起，取消單雙號的限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買方便性。

指揮中心指出，為滿足民眾購買家用抗原快篩試劑的需求，指揮中心積極增加家用抗原快篩試劑供應，並滾動檢討調整實名制的執行策略，包括每個販售據點每天配送份數由78份增至117份、縮短每一輪執行期間由第一輪的39天(4月28日至6月5日)縮短至第二輪的25天(6月6日至6月30日)，以及取消單雙號的購買限制。

經統計，第1輪共販售996萬5,689份(4,982萬8,445劑)每日平均販售25.5萬份(127.5萬劑)；第2輪預計販售約170萬份(850萬劑)，每日平均販售6.8萬份(34萬劑)。

指揮中心提醒民眾，現在實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊。目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,753家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買；每輪每位民眾僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。