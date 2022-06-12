民眾黨立委賴香伶12日前往國民黨前台北市議員羅智強開設的「桃園疫情關懷中心」拜訪，羅智強晚間也在臉書透露心聲，他表示，想在民進黨一黨獨大、民主已經失去制衡的時代，幫助壯大與團結「在野制衡力量」，這也是他今後堅定努力的信念。他甚至坦言，這一段時間，他常常會想到無黨籍立委高金素梅送給他的16個字「走出黨派，走入群眾，傾聽民意，服務人民」。

羅智強12日在臉書貼文表示，他私下和賴委員交流時，對她說，這一段風風雨雨，其實他看透不少事情，很多時候，放下才是拾起，退後才能向前，往事不用再提，人生已多風雨，選擇成全之路，不只是成全別人，也是成全自己的自由，想開這些之後，就能稍稍體會北宋詞人周邦彥「此時情緒此時天，無事小神仙」的心境。

羅智強認為，國民黨有很多很優秀的從政者，民眾黨也有很多優秀的從政者，無黨籍的朋友也有很多優秀的從政者，從今而後，他想在民進黨一黨獨大、民主已經失去制衡的時代，幫助壯大與團結「在野制衡力量」，這是他今後堅定努力的信念。因此，只要是在野的好朋友，有羅智強可以盡綿薄之力的地方，他都願意幫忙，前提是對方也願意接受他的幫助。

羅智強表示，這一段時間，他常常會想到高金素梅送給他的16個字「走出黨派，走入群眾，傾聽民意，服務人民」，真的是很棒的從政座右銘。