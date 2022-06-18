針對民進黨選對會決議推派新竹市長林智堅參選桃園市長，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，民進黨未能經過公平競爭的初選機制產生桃園市長參選人，完全不顧基層民意需求，讓勤走基層參選人，失去公平參選的機會，只由少數菁英決策的「黑箱作業」，在高度民主化的台灣，執政黨決定大都市的參選人方式竟然是黑箱作業？真讓台灣人覺得丟臉。

賴香伶表示，林智堅過去推動新竹縣市合併升格，被視為大新竹升格後的重要市長人選，林智堅為新竹發展喊得震天響，如今卻要辭新竹市長、參選桃園市長，這樣新竹人、桃園人接受嗎？這不會讓選民覺得很奇怪嗎？

賴香伶說，她自參選以來勤走桃園各地基層，上午參與桃園市產業總工會的會員的永安漁港健行活動，中午到中壢原住民集會所向原住民請益、了解都市原住民的需求，下午參訪富岡故事館、拜會新富客家文化協會薛常威醫師、交流客家庶民歷史，並拜訪楊梅區多名里長。她相信桃園市民會選擇一個了解在地市民需求、認真做事的人，不會選擇只想當市長的人