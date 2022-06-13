新竹一名人夫發現妻子肚皮逐漸隆起，陪同前往婦產科檢查，驚覺已懷孕12週，未料，妻子坦承是因張男出軌才懷孕，還傳訊向對方表示已懷孕，讓他憤而向張男提告求償。新竹地院審結，判張男須賠20萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2015年與妻子結婚，育有1名未成年子女，2021年10月間因妻子肚皮隆起，他陪同其至婦產科就診，才得知妻子已懷孕12週又2天，但他回推受孕時間覺得不對勁，質問妻子後，妻子才坦承曾於同年7月與張姓男子發生性行為，妻子於同日傳訊給張男，稱「現在我懷孕了。真的。你要怎麼辦。」後因2人均無意生下該胎兒，同日下午即在診所完成人工流產。

人夫控訴，張男的行為已侵害他的配偶權情節重大，行為已經逾越社會一般通念所能容忍的範圍，使他承受精神上的痛苦，依民法提起訴訟，要求張男給付100萬元精神撫慰金。

新竹地院審理時，張男未到場辯論，也無提出書狀聲明，故採信人夫說詞，法官認定張男與人妻發生性行為使懷孕，已違背善良風俗，求償有理，審酌雙方社經地位等一切情狀，判張男須賠20萬元。可上訴。