屏東一對夫妻計畫生3寶，未料，去年終於懷孕的妻子，未經過丈夫同意就進行流產手術，事後還打算搬出住處，男方追查之下，意外目擊妻子坐在另名男子的機車後座，甜蜜地摟著對方，他才驚覺自己被戴綠帽，憤而提告求償。屏東地院審結，判該男須賠償人夫10萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2015年間與妻子結婚，育有2子女，雙方有共識，計畫於2020年間生育第3名子女，而妻子順利於2021年終懷孕，但卻未經過他同意，逕自進行人工流產手術，流產後稱需要個人空間，於2022年初要求搬出住處。

人夫表示，妻子搬離住處後1個月，僅返家探視子女3次，此外，他還在妻子的租屋處外，目擊妻子乘坐在一名陌生男子的後座，過程中兩人曾摟抱與摸大腿，他以此質問妻子，反而被提離婚，讓他徹底心死，遂向該男提告，求償100萬元精神撫慰金。

對此，該男辯稱，他並無與人妻同居，人夫所指的騎機車一事，他僅是基於女方經歷小產，身體尚虛弱，才出手攙扶，並非撫摸，搭載女方返家後，他就離開並自行回家，認為人夫的主張沒有憑據。

屏東地院法官勘驗證據，發現該男與人妻確實騎乘機車且人妻自後方環抱男子，認定互動親暱，不知避嫌，已經超過普通男女該有的社交分際，足以妨害人夫的婚姻幸福美滿，審酌後，認定該男須賠償人夫10萬元。可上訴。