台中一名女子懷疑前夫在2人婚姻存續時，已與小三外遇10年，且前夫也親口承認此事，認為配偶權遭到嚴重侵害，憤而向小三提告求償800萬元精神撫慰金。台中地院審結，認為舉證不足，且2016年間該女才控告小三通姦罪獲不起訴等，故駁回請求，判其敗訴。

判決書指出，女子主張，前夫阿智（化名）在台中市經營2間飯店與商旅，兩人尚未離婚時，女子小沐（化名）自2008年起就與阿智不當交往，她發覺後，阿智曾於2010年間簽下切結書，承諾不再與小沐聯繫，但2016年間又再度被她抓包與小沐見面，且阿智還會給小沐錢，將飯店營收交給小沐。

女子指出，阿智已於2021年3月間承認有與小沐外遇，認為兩人不倫戀達10年，破壞她的婚姻幸福美滿，導致她的精神受損，依法要求小沐支付800萬元精神撫慰金、10萬元侵害配偶權賠償金，另阿智應賠償10萬元精神賠償。

對此，阿智辯稱，他與前妻離婚時並無承認有與小沐外遇，且離婚前也從未外遇，希望駁回請求，而小沐則未到庭辯論，也未提出書狀聲明。

台中地院審結，認為女子無法舉證阿智有任何對婚姻不忠的證據，也未舉證兩人的行為已經逾越社會所能容忍的範圍，且女子曾於2016年間2度控告小三通姦罪，均獲不起訴處分，認為其求償並無依據，故駁回請求，判其敗訴。可上訴。