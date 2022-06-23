根本兒戲心態！有人妻在臉書抱怨和老公長達8年沒性生活，生孩子也只是責任，雖然老公會主動求歡，但幾乎都被拒絕，不過，她認為自己對性幻想對象還是有悸動，只是看到老公就「性致缺缺」，並想要和老公談「和平離婚」，認為孩子在雙方的扶養下，依舊可以平安長大；網友一見大罵「妳就是吃膩了，想找新鮮感而已」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她表示和老公有2個小孩，但是自老大生出後2人開始分房睡，她也坦承當初與老公談結婚時，就知道自己對老公已無愛意，生孩子也只是責任，直到老二出生後，也長達8年沒有過性生活。

人妻坦言和老公無性生活長達8年，期間頻頻拒絕老公求歡，但對性幻想對象仍有悸動。（翻攝自臉書匿名公社）

人妻表示，雖然老公有主動求歡，但是頻頻被自己拒絕，不過對於性，她認為還是會對性幻想對象有悸動，但是看見老公就「性致缺缺」；她也提到曾和老公開玩笑建議可以去「外面找」，但當下卻被斥責，她覺得2人在無性生活情況下，想找老公談「和平離婚」，孩子依舊可以在共同撫養下長大。

貼文一出，網友罵翻紛紛留言表示「妳就是吃膩了，想找新鮮感而已」、「看起來妳是一位很沒有責任感的人」、「根本兒戲心態，妳的小孩好可憐」、「我開始替下一個男人可憐了」、「妳的心態很奇怪」、「就心裡出軌了還要說什麼」、「跟妳結婚好可憐」、「自私，放過你先生」、「編織綠帽中」。