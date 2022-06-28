套路被識破了？有名人妻在臉書分享在賣場遇到的消費糾紛，她表示賣場裡有位阿姨拿著優酪乳找店員吵退費，阿姨認為該飲品「喝起來酸酸稠稠的」，和之前買的口感不一樣，阿姨吵著退費與店員爭執不下，直到她向前提出「這位阿姨是要買鮮奶，不是買優酪乳吧？」等語，瞬間化解了爭執，但也感受到周遭空氣瞬間凝結又尷尬。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示去某賣場採買時，發現1位阿姨拿著1瓶優酪乳找店員吵著要退費，她聽到阿姨表示「喝起來酸酸稠稠的」，和之前買的不一樣「之前沒有稠稠的」，店員聽完也誤以為是優酪乳壞了，和這位阿姨討論如何退費。

此時，人妻又聽到阿姨詢問店員「等等會不會買到一樣有問題的商品」，店員則回覆表示「無法保證」，也無法每一瓶都拆給這位阿姨試飲，就在2人爭執不下之際，她走向2人提出「這位阿姨是要買鮮奶，不是買優酪乳吧？」，她看著爭論不休的雙方停止爭吵，空氣瞬間凝結，暗自竊笑「看來被說中了！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「無法思考的腦袋，管不住的味覺」、「最怕空氣突然安靜」、「阿姨不懂就算了，店員根本沒認真上班」、「拯救了店員」、「嘖！你破壞了姐的好事」、「你破壞了阿姨的套路」、「應該看到價錢便宜以為賺到就買了，結果買到優酪乳吧！」、「你突破了他們的盲腸」。