資深媒體人兼名嘴狄志為，除了常在談話性節目評論時事，私下也常透過臉書與網友分享生活日常，他表示近來到知名店家買烤鴨時，因為店員態度不佳讓他差點暴走，更坦言：「我的理智線差點斷了」。

狄志為透露家人上週六想吃烤鴨，由於要買的烤鴨店總是大排長龍，便提早過去預訂，負責接單的店員是個年輕人，不過當下從表情判定似乎心情不佳，他先是詢問店員「一鴨三吃」包含哪三吃，對方極為不耐回覆：「就是一般的三吃啊」，隨後又問了幾個問題，對方態度依舊相當不耐煩，沒想到預定完等6點拿餐時，店員竟拿了沒熟的烤鴨給他，便直接反應此問題，對方則跟他表示很多單要做，能做起來的會先做起來，接著要狄志為回家用微波加熱就可。

狄志為表示被店員搞到理智線差點斷掉。(狄志為臉書)

狄志為表示不想與店員一般見識，便耐著性子詢問能否多買餅皮，沒想到店員像跳針般連說了三次：「今天沒有、今天沒有、今天沒有、假日沒有」，這讓他再也無法吞忍直接反問：「你們一定要這樣對客人嗎？你可以在我訂的時候就告訴我，而不是用這樣子的方式跟態度」，但對方還是一副「你不高興就別買，不缺你一個客人」的態度，由於想到兒子正期待著要享用，便不想再跟對方計較直接走人。

狄志為回家告知老婆此事後，老婆聽了相當火大，更要他上網直接給負評，不過享用後覺得相當美味，便決定「留一條路給人家走」，接著不忘自嘲：「這樣會不會太沒骨氣了」，但也強調不是要批評店員，只是想PO文抒發情緒，推測當時店員可能有什麼不開心的事情，態度才會如此，對此，網友紛紛留言：「不管怎樣情緒不應該帶給顧客」、「應該要教育他，現在有很多人真的蠻欠罵」。