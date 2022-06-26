大陸女星姚笛2014年爆出介入「紫薇」馬伊琍和文章婚姻，被網友封為「最強小三」，儘管姚笛在2019年宣布和富商老公高杰結婚，仍甩不去小三標籤，使演藝事業也大不如前，已許久沒更新微博的她，近日則罕見分享影片曝近況，不過網友一看到她發文卻全怒了。

40歲姚笛外型清純，2011年以電視劇《裸婚時代》走紅，但她沒有愛惜羽毛，反而在2014年被踢爆介入男星文章與馬伊琍間的婚姻，姚笛被貼上小三標籤、罵名揮之不去，姚笛的演藝事業更大不如前，已許久沒更新微博的她，近日則罕見拍短片，並寫下：「#從愛情到幸福#要想生活過得去，頭上必須配點綠」。

只見姚笛身穿白色T恤，放下一頭波浪捲髮的她，頂著綠色鴨舌帽入鏡，原本悠閒喝咖啡的她，聽到自己的名字後，突對鏡頭放電，她露出微笑、手比愛心，凍齡的姚笛臉蛋俏麗、五官精緻，肌膚相當白皙，絲毫不見歲月在她臉上留痕跡。

姚笛看不出已40歲了。（圖／取材自微博）

但網友仍緊咬姚笛過往小三的黑歷史，對她的發文都不買單，認為姚笛拿「綠帽」開玩笑，實在三觀不正，紛紛留言狠酸：「自己玩自己的梗（哏）嗎」、「戴綠色帽子故意的嗎」、「為了愛情付出不該有的代價」，不過也有人支持姚笛，鼓勵她放下過去，調整好腳步重新出發。