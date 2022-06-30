上海人力資源和社會保障29日公告，考慮到疫情對上海市經濟社會的影響，經市勞動關係三方共同研究，2022年上海市最低工資標準不調整，適用於全日制就業勞動者的月最低工資標準繼續為人民幣（下同）2,590元，適用於非全日制就業勞動者的小時最低工資標準繼續為23元。

中新網報導，大陸的最低工資標準，是指勞動者在法定工作時間內，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。目前有26個省份將最低工資標準分為多個檔次。其中，大部分省份分成2檔或3檔。

根據「最低工資規定」，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

陸媒初步統計，從執行時間上來看，2021年以來已有26省份上調了最新工資標準。

截至6月30日，從各地區最低工資標準情況來看，第一檔月最低工資標準在2000元及以上的地區已經增加到了13個。

這些地區分別是上海（2,590元）、深圳（2,360元）、北京（2,320元）、廣東（2,300元）、江蘇（2,280元）、浙江（2,280元）、天津（2,180元）、山東（2,100元）、四川（2,100元）、重慶（2,100元）、福建（2,030元）、湖北（2,010元）、河南（2,000元）。