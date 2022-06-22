屏東22日新增2403例確診，縣府稍早宣布，25日增開屏東火車站及33鄉鎮衛生所莫德納疫苗速打站，同時也配合中央啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，共有屏東醫院、寶建醫院、安泰醫院、枋寮醫院及南門醫院等5家醫院提供相關診療服務。

屏縣府指出，25日將在屏東火車站及33鄉鎮衛生所增開速打站，開放1.2.3.4劑莫德納疫苗隨到隨打，時間為上午8點半至11點半，屏東火車站有500劑疫苗可供施打，衛生所則無一定限制，民眾可先至各鄉鎮衛生所詢問施打。

此外，縣府也配合中央啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，衛生局表示，該計畫主要是開放給解隔6個月內、有多種COVID-19急性感染後徵候群症狀，需整合醫療者，可攜帶健保卡及解隔離證明文件至合約院所就醫，並僅需繳交1次掛號費和部分負擔，屏東醫院、枋寮醫院、南門醫院採預約制，民眾可先撥打預約專線詢問。

縣府提醒，暑假將至，各校暑期輔導、暑期育樂營、夏日樂學、學習扶助、社團及體育團隊訓練（含校隊及球隊）等活動，可於落實防疫措施下辦理，從事運動、歌唱、音樂吹奏、舞蹈類活動時，如無呼吸道相關症狀、能保持社交距離且維持活動空間通風下，可暫不佩戴口罩。