留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有逼近50萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等夯綜藝節目，人氣火熱，徐恩經常透過社群分享好身材，近日她和友人去餐廳吃飯，曬出一連串美食照卻讓網友歪了重點。

她日前到日本定食餐廳用餐，貼心推薦店內多樣菜色，色澤良好的肉和菜擺在一起，令人食指大動，照片中徐恩低頭準備夾起美食，畫面重點卻讓人忍不住聚焦在她的雪乳上，她穿著黑色的排扣連衣裙，胸前深U設計讓胸型更加明顯，豐滿E罩杯微微靠在桌上，吸引了粉絲們的注意。另一張照片則是微微傾身向前，準備夾起牛肉，卻因為上圍傲人胸部頂到陶瓷碗，被網友戲稱「超兇美食」。

不少粉絲看到貼文立刻留言「也不知道是看，美味的食物還是背景」、「賞心悅目」、「想吃了」、「每次都沒看到美食」、「懂拍」、「看到妳整個人都餓起來」。

網紅徐恩畢業於英國倫敦大學，曾上《國光幫幫忙》展現超強記憶力，讓現場眾人都超佩服她，此外，不吝於跟眾人分享美貌的她，也因此累積高人氣，不過真正讓她爆紅，是先前有張照片被網友放上知名臉書社團，她當天穿著霍格華茲的學生制服外搭袍子，雖然臉蛋被口罩遮得好好的，但美胸與美腿全都露，引發網友暴動，封她為「成人版妙麗」。