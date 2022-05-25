郭書瑤（瑤瑤）憑著廣告「殺很大」出道隨即走紅，2013年更靠著電影《志氣》奪得金馬獎最佳新演員，成為星途備受看好的實力派演員，常透過社群平台和網友互動分享日常的她，近來曬出和好姊妹去咖啡廳享受難得愜意時光的照片，V領剪裁的內搭小可愛，讓一對傲人北半球直接見客，立刻成為焦點。

郭書瑤在instagram限時動態曬出在咖啡廳的照片，只見有隻貓相當不怕生，直接依偎在她身上，她也開心低頭望著貓咪的一舉一動，當天穿上衣櫥裡的第一套西裝外套，讓她興奮表示：「一穿就愛上」，尤其內搭V領剪裁的小可愛，讓一對傲人北半球直接見客，還露出深邃事業線，讓所有人看的血脈賁張。

郭書瑤這系列美照吸引3萬多人按讚，網友也紛紛留言：「越来越有味道了」、「我想變成那隻貓咪、「瑤瑤好漂亮」、「第一張真的好美好美」、「越來越有韻味的輕熟女」、「好身材露的不夠多 」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「可以認識妹妹你嗎」、「人美不管誰拍都是美」、「這樣看起來比較成熟」。

郭書瑤日前出席遊艇活動，只見她身穿一襲深藍絨質長裙禮服，胸前超深V領讓招牌傲人上圍完全藏不住，鮮豔紅唇配上華麗妝髮，讓她氣勢十足征服全場目光，不過成為焦點難免感到害羞，竟直接把雙手舉起遮起整張臉，讓網友直呼好可愛。