本土謎片導演圤智雨，不僅找網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》，日前更公開徵選素人AV男優，其中一名參選者除了是21歲的小鮮肉，更自爆生殖器裝了17顆入珠，引發大批網友討論，不過稍早圤智雨表示對方要求退出，主要是熱度太大導致家人反對。

圤智雨稍早發文表示21歲小鮮肉參選者要求退出，只見對方私訊他表示由於話題熱度太大，家人希望能把自介文刪除，還強調由於在風頭上，日後有需要會再聯繫，對此，他表示並不意外，因為不僅自介要被PO出來，還要接受網友票選，自然得承受家人目光及鄰居閒話的壓力，若扛不住只能選擇退出，因此強調：「在台灣，你想當男優女優，最佳選項是孤兒」。

對於有人詢問是否能不曝光資料，圤智雨回覆：「不行，你必須接受自己私密處被看光以外，還要接受你的樣子走在路上會被認出，請問片商為什麼要接受一個來面試的人，隨意要求臉部打馬賽克」，接著提到由於應徵對象是「圤智雨」，在記者關注的前提下，很可能隨時會變成話題人物。

圤智雨接著強調男優不能當正職工作，通常拍一次約莫6到8小時，薪水只有6000-8000元，接著再三提醒所有人其實「當男優無法爽」，因為「時間掌控」都需配合導演要求，因此精神壓力不是一般人所能承受，更不要以為會有女優服務自己，最後呼籲所有想報名的人：「想好了想清楚再來投稿」。