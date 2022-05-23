本土謎片導演圤智雨，曾找上爭議網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》，迅速獲得關注，之後便經常和大家推薦美女和性知識，日前甚至在社群公開啟動「我要當男優」企劃，私訊生殖器尺寸、露臉照、職業等資訊給他，事隔不到1周，公開第1位台X電勇者長相，宣布第2位候選人真實樣貌，只是名21歲鮮肉男性，生殖器卻已入了17顆珠。

這名第2位候選人名叫李少允，外型走的是清秀路線，理著一頭整齊的頭髮，穿著簡單白T配上格紋外套，手上戴了條木質串珠，身高172公分、體重60公斤，看上去非常青澀乖巧，他透露想當男優的理由，是從看片到現在都只看到拍好的成品，因此他想去了解體會男優的心路歷程，藉此更加了解性方面的知識。隨後李少允也透露道，發生關係人數約在20人上下，自謙經驗較為不足。

在圤智雨新啟動的男優計畫，想要獲得導演青睞，必須經過網友票選評估。這名參賽者李少允和第1位台X電勇者程正銘，顏值各有人喜愛，從客觀事實來看，兩人的長度和粗度相去不遠，關鍵的是他在生殖器內部，總共就入了17顆珠，圓圓的珠子圍繞生殖器一圈。據悉此舉是為了讓另一半更加高潮。男性多半不敢輕易嘗試。

作為男優第2號參賽者，李少允的網友評價也跟著出爐，寫下：「錄取了挺一波」、「還不上嗎，都入珠了」、「這個可以童顏」、「NO，只想打免費泡的心態～看不出素養」、「這個也不錯」、「有入珠有加分」、「昨天那個比較好」、「有點帥啊」、「有的看官不愛看入珠耶」、「入珠不行看的那根有礙觀瞻」另有部分網友點出「尺寸真的有驗證過嗎？還是只是自介而已？」引起一陣討論。