曾是兒童台家族成員「香草姐姐」的李宜軒，日前因被網紅鄧佳華隔空示愛，而讓她成為話題人物，隨著李宜軒在去年底宣布從兒童台畢業後，她也改名為「米卡米」重新出發，同時，米卡米的穿衣風格也越來越大膽，她日前更罕見穿比基尼入鏡，大方露出美背，轉正面還有渾圓美胸，畫面超養眼。

米卡米以全新身分重新出發，而她也改變穿衣風格，日前米卡米就辣曬比基尼照，頭綁兩條辮子的她，俏皮地在泳池潑水，身穿白色泳裝的米卡米，美胸和事業線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，原來她身材這麼好，而剛過完28歲生日的米卡米，還幽默說：「雖然甲戌年是老妹 但生日還是可以裝一下可愛吧」。

米卡米昨（27日）則再加碼一張背影照，她雖然調皮說：「哈哈哈哈 我只是想炫耀我在很漂亮的地方游泳」，不過網友全把焦點放在米卡米的白皙美背上，而米卡米揮別過去可愛、清純形象，這回轉大人曬性感照，俏麗身材也讓外界都看傻眼。

雖然米卡米被昔日戰友「大樹哥哥」孔慶文留言虧：「這不是我認識的宜軒」，不過網友則是留言給予一片好評：「太漂亮了，第一次看到泳裝照，鼻血中」、「米卡米姐姐穿泳裝好漂亮又甜美」、「生日快樂可愛泳裝妹」，有人則說：「生日快樂！然後跪求更多泳裝照」，還釣出米卡米回應：「哈哈我要封印泳裝照！」