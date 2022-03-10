熱水壺是許多家庭必備的電器之一，卻也暗藏危機。一名網友表示，他用熱水壺要泡茶時，發現倒出來的水中竟有乳白色物體，形狀像是泰國香米，而且有好幾粒，驚呼「這是什麼啦」，照片曝光讓許多網友感到噁心，紛紛提供解答。

一名網友在PTT上發文表示，在泡茶時，泡到一半準備要加水再煮水，視線一瞥突然看到熱水壺裡面竟然有數個不明物體，長得很像泰國香米，從照片中可以看到，他倒水的水盆盆底，大約有9個長條狀、乳白色的東西，原PO覺得應該是蟲卵，不禁直呼，「好像已經煮熟了，怎麼辦？我剛剛已經喝半壺掉了耶！」

原PO補充說到，這個熱水壺才剛買一、兩個月，只有裝過水而已，而且都是過濾完才煮，他在想是不是有蟲直接下蛋在熱水壺裡面，而這些米狀物已經被他拿去餵魚了。

貼文引起熱烈討論，不少人看了秒起雞皮疙瘩，紛紛提供解答，「果蠅的幼蟲」、「這是蛆吧」、「完啦，上次我也有一個朋友喝到蛆結果就...」、「蛆，優質蛋白質」、「蛆，不用怕，加菜」、「真的有像蛆」。