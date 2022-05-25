大陸一名男子日前在家睡覺時，突然感覺腳踝被冰涼的「皮帶」給纏住，未料張開眼睛一看，才驚覺床上竟然有一條極具毒性的雨傘節，讓他瞬間嚇壞了，所幸這條蛇並未攻擊，而是躲到床底下，男子急忙找來消防員幫忙，最後順利將雨傘節捕獲，並帶到野外放生。

根據陸媒報導，湖南長沙一名男子在家睡覺時，突然感覺腳踝一陣冰涼，起初他不以為意，以為只是皮帶纏住了雙腿，但越想越覺得奇怪，張開眼睛仔細查看，才驚覺腳踝處竟有一條蛇，所幸牠並未發動攻擊，而是迅速溜到床底下躲起來，驚魂未定的男子見狀急忙跳下床，並打電話向消防局求助。

消防人員到場時，男子不斷崩潰哀號：「嚇死了！我衣服褲子都沒穿」，而消防人員很快就在床底下發現這條蛇，並確認牠的種類為「雨傘節」，是一種具有毒性的蛇，之後也順利捕捉到蛇，把牠放進小鐵籠內，再帶到野外放生。

新聞曝光後，網友都覺得相當可怕，紛紛留言：「天哪怎麼爬進去的？太嚇人了吧！」、「可能男子想這皮帶還怪絲滑的……萬萬沒想到是蛇」、「這下對皮帶都有陰影了、「這『皮帶』的溫度會不會太涼了一點」、「如果是我瞬間就不敢動了，求男子心裡陰影面積」。

雨傘節是台灣6大毒蛇之一，也是台灣最毒的路棲蛇，1毫克的毒液即可致人於死，人類被雨傘節咬到後，不會感覺到疼痛，反而會有想睡的感覺，輕微中毒時身體局部產生麻痺現象，若毒素作用於神經肌肉交接處，則會阻絕神經傳導路線，使橫紋肌無法正常收縮，造成呼吸麻痺，作用時間約40分鐘到2小時，甚至可能長達24小時，可以用神經性抗毒蛇血清治療。