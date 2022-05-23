一場世紀最盛大的啟蒙，疫情讓國際間相互牽動，全球集體反思，永續ESG意識崛起，以環境(E)、社會(Ｓ)、組織治理(G)成為轉動地球的影嚮力，更在後疫時代成為翻轉全球最高指標，各國政府、企業甚至到個人紛紛投入，綠色模式已成未來城勢！

全球ESG元年 國際永續城市指標—東京二子玉川

國際間，亦有以成功經驗盛名的借鏡典範—東京二子玉川，位於知名富人區世田谷西南部，依多摩川水岸生活，匯粹軌道交通，十分鐘輕馳澀谷，其都市計劃以「共融/共榮」為出發，打造人性尺度商業街區與核心商業中心，並以珍珠鍊狀串起鄰近企總園區、名宅街廓、水岸休閒（二子玉川駅、樂天集團總部、高島屋S.C百貨、蔦屋家電、水岸公園...），成就從城市回歸自然最佳代表，更在全球最公信力LEED綠建築黃金級認證肯定下，一躍成為東京人最憧憬的自然成町！同時，在台灣，有堪稱「明日城市綠洲」的板橋浮洲置頂對位，以TOD(捷運亞東醫院站)為城市創新起點，接軌CBD光環(新板特區)，迎接 ESG理想城市。

ESG永續發展，作為聯合國全球契約(UN Global Compact)，分別為環境保護(E，environment)、社會責任(S，social)和組織治理(G，governance)三大目標。

《新北宣言》以永續進行市 重磅聚焦板橋浮洲

全球綠色位移，新北市府積極響應，四月底，舉辦國際線上論壇「ING新北永續進行市」，以「城市領袖永續行動」為主題，吸引線上跟線下來自全球四大洲、六個時區、十個國家、十五座城市與會。侯友宜表示，新北市持續以SDGs(2030永續發展目標)接軌國際，更首創全國第一個公私協力ESG倡議平台，響應聯合國全球淨零永續目標，成立氣候變遷委員會，期許二○三○年達到新北市減碳三十%、都市更新或大型開發區納入零碳設計思維等目標；然而，這份永續新動能，正轉向新北明日創新城市—「板橋浮洲」。

2022國際永續論壇-ing新北永續進行市。（圖片來源：新北市秘書處）

台北更新最後拼圖 浮洲七大ESG計劃 永續力即是續航力

明日城市綠洲「板橋浮洲」以『台北城市更新最後一塊拼圖』迎接ESG全球指標，更輔以SDGs(2030永續發展目標)全面啟動；去年八月通過都市委員會重磅重啟，徵收範圍廣達103.29公頃，不僅政府大力推動，更積極促進民間企業參與，而今，七大發展計劃聚焦雙北！首要，為全國首發響應政府合宜住宅計劃的日勝生集團，以首座雙鑽石綠建築之姿，打造市心難得3.3萬坪永續生態社區；亦有堪稱北台史上最大地上權公辦都更案的「浮洲核心商業區」，6,104坪商場、辦公等多元複合開發指日可待；同時，新北致力打造新創活躍城市，新北五大青創基地之一「浮洲青創園區」，公私合作、募資、優租等青創利多，結合合宜住宅文創街廓，圓夢基地無限創意；聯外交通部分，除了七月即將完工65快速道路，未來更有「板泰輕軌」鏈結機場捷運、板南線、新蘆線，快意直騁；另外，更有從地方創生出發，以北藝大為核心擴散的「智慧學區」，樂學串聯「中山國中預定地」，新藝能量未來可期；最後，也是城市最難能可貴66.4公頃「浮洲濕地水岸公園」，台北小亞馬遜成為台北人回歸自然最近的撫慰！七大創新永續實踐，浮洲預見！

預見板橋浮洲，明日城市綠洲。(圖/業者提供)

板橋浮洲7大ESG發展計劃。(圖/業者提供)

日勝生以ESG 改寫浮洲城市新高度

全台首發響應政府的綠色企業 雙綠鑽實至名歸

日勝生集團作為時代的創造者，逾四十年自我超越，多元經營始終回歸惺惜城市生活者的初衷，從原點放眼世界，期許為城市永續先行者，為全國第一個響應政府「合宜住宅計劃」的企業，面對3.3萬坪土地，日勝生深信，唯有「綠色永續」才是這座城市應允的高度視野，因此，以生態綠軸、親水藍軸、商業藝術軸、認養公園「三軸一心」思維及150%超高綠覆率打造《發現之旅》，闊藏六座生態滯洪池，以超法定標準2倍規模，成就城市裡的生態跳島；同時，全區大樹林蔭高達12萬株，一年固碳量相當於197公頃人工林的驚人綠色移轉；更有建築風引測試，調節宜居微氣候…等多項永續實踐，讓生活者潛移默化走入ESG的日常，成就台灣唯一「鑽石級綠建築、鑽石級生態社區」的大型開發。日勝生宏觀全球視野，近年更跨足循環經濟與廢轉能領域，積極參與地方政府永續循環計劃，戮力成為幕後最佳推手，共同為「國際永續城市」目標用心齊力；而今，日勝生遇見浮洲，更是城市生活者與ESG宜居理想前所未有的綠色奇遇。

全台唯一雙鑽石綠建築獎，「發現之旅」3.3萬生態永續社區。(圖/業者提供)

「發現之旅」3.3萬生態永續社區，闊藏6座生態水嶼調節微氣候。(圖/業者提供)

「發現之旅」以永續ESG改寫城市新高度。(圖/業者提供)

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