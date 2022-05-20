東海大學、證券暨期貨市場發展基金會（簡稱證基會）及擁有會員上百家上市櫃公司的磐石會，20日強強聯手，共同簽署合作備忘錄，打造中部產業ESG旗艦計畫。與會的證基會董事長林丙輝表示，證基會歷史悠久，隨組織健全與產業發展趨勢的變化，在北部深耕多年後，希冀將過往經營績效，拓展服務觸角到中部地區，將在東海大學設點，服務中部企業與廠商。

全球化與資訊化時代來臨，並在新興風險威脅下，企業一般的財務報告，已無法充分揭露企業營運現況。尤其，市場對ESG的重視，不斷提升，更是企業永續經營的必備條件。為此，東海大學、證基會及磐石會，20日強強聯手，打造中部產業ESG旗艦計畫。

在立法院副院長蔡其昌、證基會副總王甡、聚隆纖維董事長周文東、新大開發總裁黃坤檳及元大投信董事長劉宗聖等人的見證下，由東海大學校長張國恩、證基會董事長林丙輝，及磐石會副會長林正雄，共同簽署合作備忘錄。

東海大學校長張國恩表示，「大學要推動USR，最有影響力的做法，就是攜手企業一起推動CSR和ESG」。東海大學上月與台灣永續能源研究基金會，簽署「大學永續發展倡議書」後，20日更落實與證基會、磐石會共同攜手，簽署三方「合作備忘錄」，為推動中部產業人才學習提升，公司營運治理耀眼成長茁壯，永續發展基業再創新價值。

磐石會副會長林正雄說，今年新任磐石會會長鄭國烟對會務的願景，是「零碳未來，共創永續」。磐石會是台灣經濟重要的企業家聯誼組織，積極對新時代、新環境與新趨勢有敏銳的嗅覺，而掌握永續經營，已勢在必行。

立法院副院長蔡其昌指出，自己是東海校友，致力於爭取台中產業發展，讓企業投資增加就業機會，目前他是立法院聯合國SDGs策進會會長，長期推動環保與經濟的議題，20日見證此簽約，意義重要。蔡其昌說，未來期盼讓企業在台中安心增加投資，創造就業機會。而2050年台灣將達到淨零碳排，今年的重要是要積極通過氣候變遷的法令，並透過永續跟全球連結，讓永續議題主流化。

上述跨界結合，將提供更多創新啟發與思維，翻轉變革。東海大學推動永續發展的落實與學術研究產能，結合證基會多年人才培訓、公司治理評鑑等專業服務，再「鏈結」磐石會在產業界不可撼動的卓越地位與經驗，三方將共同攜手推動ESG關鍵議題與目標。