女星瑞莎在今年2月14日、西洋情人節開心迎接二女兒Mila出生，和鞋業小開老公Mike組成幸福的一家四口，升格當雙寶媽咪的瑞莎，不吝嗇分享育兒生活，產後恢復極佳的她，已從產前的62公斤瘦回55公斤，而瑞莎稍早則曬出海邊戲水照，她辣穿比基尼洩S曲線，好身材相當不科學。

瑞莎今（29日）在臉書曬出海邊戲水照，並發文寫下：「在充電」，瑞莎雖然沒有看鏡頭，不過她的好身材相當吸睛，只見瑞莎身穿亮橘色比基尼，傲人上圍、小蠻腰和一雙鉛筆腿全都露，S身材相當不科學，完全看不出是剛生完寶寶的產婦。

瑞莎辣曬比基尼。（圖／取材自瑞莎 Larisa臉書）

瑞莎辣照吸引網留言：「辣媽」、「瑞莎 棒棒的，身材恢復真快」、「這是在『放電』吧」、「羨慕妳老公」，同時，瑞莎也在限時動態加碼曬比基尼背影照，她的纖細身材根本辣妹。

37歲瑞莎是模特兒出身，她2008年以電視劇《惡作劇2吻》成功轉型為藝人，並在大小銀幕皆有演出，瑞莎2015年成為台灣媳婦後，更在2019年歸化入籍，領到台灣身分證，而有專業體操教練資格的瑞莎，也積極投入心力培育台灣的體操韻律選手，甚至在瑞莎坐完月子隔天就回到工作崗位教課。