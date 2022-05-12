女星陳喬恩3月底閃電嫁給小9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan），升格當人妻的陳喬恩正在享受新婚生活，親民的陳喬恩也不忘發文分享近況，她日前就曬出「比基尼」照，不過，比基尼其實是毛衣的圖案，幽默舉動也讓好姊妹賴薇如留言虧：「下半身呢？」

陳喬恩日前在IG發文：「夏天到了，穿起我的比基尼」，只不過，陳喬恩的「比基尼」其實是毛衣上的圖案，轉身還有綁帶設計，畫面相當逗趣，陳喬恩的幽默發文吸引好姊妹賴薇如留言虧：「下半身呢？」陳喬恩則笑說：「穿在裡面，走吧直接跳入泳池吧」，網友也被逗樂直呼：「好性感又特別的比基尼」、「超有個性的，超厚比基尼」、「這不熱嗎」。

43歲陳喬恩在3月底低調嫁給小9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌，小倆口正式升格為夫妻，陳喬恩當時強調她沒懷孕，至於是否會舉行婚禮仍看疫情狀況，陳喬恩說：「不過我是個很隨性的人，說不定哪天就辦婚禮了」。

升格當新手夫妻的陳喬恩、曾偉昌目前正享受新婚生活，陳喬恩近日則曬出與曾偉昌的出遊短片，舉手投足散發滿滿幸福氛圍。