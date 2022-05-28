藝人鍾欣怡去年成立電商品牌，創立首月就有200多萬營業額，事業開出紅盤，更表示接下來就是多元化經營，不過卻透露因此看到人性醜惡，不僅遭到抹黑更被攻擊外貌及身材，讓她無奈表示：「世界本來就沒有那麼善良！我懂」。

鍾欣怡表示品牌聯名成功後，看到了人性醜惡的一面，只要銷售成績好，同行就一定會眼紅忌妒，接著便開始抹黑，甚至批評長相和身材，讓她無奈表示：「世界本來就沒有那麼善良！我懂」，但也點出對方無法批評她的產品，主要是沒買自然也無從批評起，不過面對這些惡意批評，她表示說不在意就太假了，「莫名被罵雖然覺得很&¥%#，但只是不願意開直播罵人。」

鍾欣怡遭同業酸外貌走樣吐無奈心聲 。(鍾欣怡 Cathy Chung臉書)

鍾欣怡也向這些惡意攻擊她的人喊話：「你想要花時間去抹黑我～我祝福你，我會花時間繼續做好我的商品，我們就各自花時間去做自己想做的事情囉，如果透過抹黑我跟罵我可以讓你變得更好～我也是很祝福啦」，對此，網友也紛紛留言打氣：「酸民別理會，有些人就故意激怒你，別中計」、「妳的努力有被認同，做自己最重要，不要理會酸民用詞」。

不過從她附上的品嚐美食照，可以看出不僅膚質相當好，也不見歲月在臉上留下痕跡，此外，身穿V領剪裁的連身裙，不僅凸顯出一對傲人上圍，還擠出一條深邃事業線，身材依舊火辣，完全看不出是兩個小孩的媽媽。