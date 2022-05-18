各縣市國中小「班班有冷氣」政策上路，教育部國教署卻在今年4月發函給各地方縣市政府教育局，要求電源改善、冷氣設備建置完成的學校必須設置「竣工銘牌」，台北市議員王欣儀痛批，蔡政府拆學校蔣公銅像換竣工銘牌，說好的轉型正義變成只會歌功頌德的新威權國家了嗎？政府花納稅人的錢到處在學校設置毫無用處的牌子，在疫情嚴峻之時格外諷刺。

台北市教育局回應，本局已於教育部國教署例行性會議多次反映學校一般修建工程均無設置竣工牌機制，且對於學校教學助益不大，另班班有冷氣專案工管費隨著工程竣工，已無法支應，建議不設置竣工銘牌，惟教育部國教署仍請各縣市籌措經費配合辦理設置。

王欣儀指出，台北市教育局在5月5日已發函給所轄的215所學校，內容稱依據「教育部國教署」來函指示，為維護校園用電安全，並提供學生適溫的學習環境，國教署訂定「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設」計畫，請各校擇定校園適當位置設置竣工銘牌；目的為「督請廠商注意施工品質及獎勵優質廠商」。

王欣儀指出，公文提到，國教署已提供銘牌統一尺寸格式及字體樣式，要求須符合長100公分、寬45公分，選擇鋁、不鏽鋼、塑鋁、塑鋼等材質，採UV直噴印刷等規格，北市教育局補助每片竣工銘牌單價為3000元，共計補助64萬5000元，要求各校須於今年7月15日前建置完成並辦理核銷。

王欣儀質疑，將公帑用於補助教育基本設施本來就是政府該做的事情，且督請廠商注意施工品質也是最基本的要求，但政府卻又再拿納稅人的錢做竣工銘牌，且設置目的還非常奇怪、莫名奇妙，難道是為了宣揚政績？

王欣儀說，過去其他重大校園工程，政府都不曾大費周章、花預算要求做銘牌，卻唯獨針對「班班有冷氣」這件事情，若要特別感謝這些廠商，按照這個邏輯，以後所有的校園新建工程及設施是不是也應比照辦理掛竣工銘牌才公平？

王欣儀表示，任何公務預算都應慎重使用，把錢花在刀口上，例如把經費用來提供校園防疫物資或補貼學童營養午餐等更有實質效益的地方，而不是到處亂花。