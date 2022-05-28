樂天桃的「Rakuten Girls」副隊長筠熹，有著可愛臉蛋和深藏不露的傲人上圍，被球迷封為「隱乳女神」，近來她尺度大開放送多張清涼養眼照，但卻吐出驚人之語：「原來確診後遺症就是會容易喘」，讓人擔憂起她的健康狀況。

筠熹在Instagram發文一開頭就寫道：「原來確診後遺症就是會容易喘」，讓粉絲好奇是否確診，對此，她先是解釋自己沒有確診，但自從肋骨斷了之後，每一天都容易喘，尤其爬樓梯和走太多路也會喘，平時練舞和應援時更不用說，由於樂天桃猿因疫情匡列球員人數達14人以上，已達停賽標準，她也表示：「既來之則安之，遇到了就面對，也希望球賽能順順利利，大家平平安安，早日康復」。

不過平時把好身材包好包滿的她，罕見曬出清涼養眼照，只見她穿白色細肩帶小可愛，對著鏡頭擺出撫媚眼神頻頻放電，並露出一對傲人北半球及深邃事業線，更強調「大素顏相機自帶美妝真好」，還不忘跟粉絲甜喊：「話說這圖有鼓勵到你們嗎？」更自爆胸部天生沒這麼大，全是用手臂擠出來的。

對此，粉絲也紛紛留言：「用手臂擠出西瓜來，謙虛了」、「方才發現科技素顔的筠熹有女人味」、「放這種照片會不會太犯規」、「國色天香的美女，一定要支持起來」、「看到這個讓昏昏欲睡的我醒了過來」、「要多性感，有點犯規」、「這不是隨便擠的出來」。