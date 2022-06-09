藝人許孟哲與模特兒辣妻趙孟姿於2019年宣布結婚後，便在2020年7月迎來寶貝女兒Doreen，並經常透過社群媒體分享一家三口的幸福生活，受到大批網友的喜愛。而如今懷有第二胎男寶寶的孟姿妤，雖正式進入卸貨倒數階段，仍趁著空檔帶著女兒前往海邊遊玩，今（9）日稍早她就在社群媒體上曬出海灘辣照，吸引大批粉絲按讚。

趙孟姿今日稍早於個人IG上PO文表示「最近Doreen常說『愛愛』越來越會表達愛了，擁抱、撒嬌、說『愛你』，滿滿的愛，給我滿滿的幸福感」文末不忘加上標註「#遲來的世界海洋日」、「#六月八號世界海洋日」、「#好喜歡身體現場（在）的樣子」。而目前已懷孕35周的她，即使大腹便便，但在附上的照片中，只見她穿著一件亮橘色的性感比基尼，4肢十分纖細的跪坐在沙灘上，開心的讓女兒Doreen撫摸著肚子，幸福表情溢於言表。演藝圈好友及網友們看到照片後也紛紛留言大讚「真的好美」、「好美的畫面」、「其實孕婦的形狀真的很美，我也喜歡我現在的樣子，即使懷孕帶來諸多的不適」、「溫馨的畫面，好美喔」吸引超過9000名網友按讚。

事實上，趙孟姿在不久前也曾大方曬出一組，替廠商代言所拍攝的孕婦寫真，當時的她只穿著黑色的內衣褲外搭白色罩衫，火辣的孕肚曲線同樣受到網友讚賞，紛紛留言「皮膚好漂亮」、「最美的媽咪」、「太美惹拔」、「好美！怎麼肚子那麼小，我還剩兩個月的時候肚子看著比我人都大想要爆炸一樣」、「漂亮的孕婦」、「身材還是好好，最美辣媽」。