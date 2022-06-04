女星蔡沐妍（Lydia）日前因為歐陽靖放任孩子躺地上，看不慣的她發文痛批「自私放任」，引發軒然大波，近來本土疫情升溫，讓不少家長考慮是否該讓小孩打疫苗，她表示將持續觀望，暫不讓即將滿6歲的女兒打疫苗，也呼籲父母們無須過度恐慌。

蔡沐妍表示這陣子有很多人關切是否有讓將滿6歲的女兒打疫苗，她表示雖處於壓線可以打的年紀，但目前開放給幼兒施打的mRNA型疫苗，都是在疫情初期急迫情況之下緊急通過，全新技術首次被應用在實際戰場上，存在非常多未知數，加上兒童免疫系統都在發展階段，不知道對長遠有何影響，加上數據欠缺情況下，沒有人有百分之百把握下定論。

蔡沐妍點出前陣子Delta變異株造成重症比例看來，施打疫苗相對是較合理，如今流行的Omicron，以輕症甚至無症狀比例佔多數，加上目前疫苗對於兒童在omicron變異株保護力似乎有下降趨勢，因此暫不接種疫苗，是能夠接受的範圍，接著強調自己尚未接種第三劑，加上覺得已過風險較大的delta波，不如再觀望等待。

最後，她呼籲家裡還有不能打疫苗孩子的家長們不要太過焦慮，只要提高警覺觀察孩子健康狀況，並盡其所能保護他們就可以，雖然這樣講為人父母還是會擔心，但冷靜下來評估所面對的風險，其實比很多其他意外都來得低。