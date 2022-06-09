基本工資連6年調漲，蔡英文總統6日表示，政府確實是有計畫的、希望每年都能調高基本工資，並強調一定會排除萬難，務必讓最低工資能持續往上調升。藥師林士峰則翻出2012年1月5日，蔡在臉書發文「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？」痛批蔡政府不從根本解決經濟問題，反而無腦的年年調整基本薪資，最後造成物價指數飆漲，通膨吃掉薪資漲幅，讓中小企業與受薪階級更慘。

林士峰昨日（8）在臉書發文，翻出蔡英文2012年1月5日在臉書的發文：「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？這四年，你辛苦了。今年，是一個改變的起點，讓我們一起傾聽台灣的聲音，共同打造公平正義的未來。」諷刺意味十足。

林士峰表示，現在台灣有很多的熱錢湧入房市，有些投機買盤往房市而去，讓自住的房客也不一定買得起房，不只台灣居住人權受到了影響，拉大貧富差距的結果，也造成了台灣低薪高物價的問題。

針對蔡英文高喊「基本工資年年調」，林士峰痛批，政府不從根本上解決台灣的經濟問題，反而無腦的年年調整基本薪資，最後造成物價指數飆漲，通膨吃掉薪資漲幅，台灣中小企業經營更加困難，連帶的讓台灣受薪階級工作品質跟生活品質也都受到了影響。林更直言：「無奈，通膨一升，美化了GDP的數字，也當成內宣工具，難怪蔡政府樂此不疲。」