斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團昨天前往立法院拜會，訪團成員在議場內參觀時，當場模擬立委打架「全武行」姿勢，引發議論。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，當時她就站在後面，看到覺得很丟臉、羞愧，並感到非常不舒服，所以就默默漂走。

蔡壁如還原昨天事件經過，昨天斯洛伐克訪團很驚訝台灣國會議員受到媒體青睞，並提出希望到議場參觀，未料，進到議場內後，斯洛伐克議員齊阿克，與布拉提斯拉瓦省的省長德若巴，兩人站在議場發言台前，面對面擺起拳擊場上的對峙姿勢，一副作勢扭打狀；有訪團成員則看到桌上放贊成跟反對的牌子，民進黨委員就介紹牌子的用途。

蔡壁如表示，招待外國議會訪團參訪，竟然去跟別人說我們國會議員都在殿堂有全武行的動作，非常不妥，畢竟國會是嚴肅莊嚴的地方，這樣的舉動，讓她當場感覺到非常不舒服，因此就默默漂走。

蔡壁如批評，國會在民進黨一黨獨大下，在野黨很無奈也很無力，對於昨天的情況感到非常羞愧。