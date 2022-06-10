警方獲報到場，依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法等罪嫌將蔡男移送法辦。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣出現首例涉犯《跟蹤騷擾防制法》的案件，因案被通緝的蔡姓男子欲與黃姓前女友復合，卻多次以電話、簡訊等行為騷擾，甚至傳送辱罵簡訊，日前還持伸縮警棍至前女友住處大聲小叫，言詞恐嚇，警方獲報到場，依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

水上分局指出，蔡男欲與黃姓前女友復合，從7日晚間開始多次以電話、簡訊等行為進行騷擾，並傳送警告辱罵簡訊，8日清晨持警棍至其住處大聲呼叫，言詞恐嚇要對前女友不利，黃女哥哥見狀上前用辣椒水制止，警方獲報趕往現場，以優勢警力將蔡男制伏在地逮捕。

警方調查，被害人黃女表示已不堪蔡男騷擾且心生畏懼，正常生活大受影響，因蔡男持棍跟騷行為顯已觸犯「攜帶兇器之加重跟騷」罪，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

警方除依現行犯逮捕，並核發書面告誡，訊後依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並建議聲請羈押，另蔡男亦因公共危險罪被通緝在案，為保障黃女人身安全，警方已協助其向法院聲請民事保護令。

嘉義縣警察局表示，跟蹤騷擾防制法規範了跟蹤尾隨、盯梢守候、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等8種跟蹤騷擾行為態樣，又跟蹤騷擾等性別暴力犯罪具有高發生率、高恐懼性及高傷害性等特質，呼籲民眾若遭遇跟蹤騷擾案件，應立即向警方尋求協助，甚至利用錄音、錄影或截圖保留證據，供警方依法偵辦。