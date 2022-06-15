納豆前女友林千又7年前因跟手搖飲店發生爭執，怒嗆22K一事產生軒然大波，兩人分手後林千又曾傳出有新男友，又與富商朋友走得近。今(15日)週刊報導林千又疑似在IG限時動態暗酸某位富商的正宮，「有人就吃減肥藥吃到送急診說自己要死了，結果隔天還跑去綠島玩」，但求證林千又她否認，澄清是大家過度聯想。

林千又過去曾與納豆公開交往，但後來發生女方嗆飲料店店員只有22K薪水事件，一年多後納豆與林千又和平分手，據《鏡週刊》報導，2015年雙方高調戀愛時，納豆曾放閃抱怨：「體力都被她用光…」，談到決定退回朋友關係主因，納豆說：「個性和生活習慣不合，所以才協議分開。」

去年7月林千又透露到美國參加妹妹畢業典禮，順便接種疫苗。11月時林千又被拍到和已婚富商關係親密，多日邀約吃飯唱歌，令人好奇兩人真實關係，她當時則澄清彼此僅是朋友，沒有一同回家，並曬出美照強調：「無聊的人太多，就穿這件笑一笑。」高EQ回應莫須有的緋聞。

今週刊爆料，近年來林千又的緋聞對象非富即貴，近日更傳出她在IG限時動態嗆富商妻子說：「最近聽到一個很好笑的事，上週我去吊點滴，有人就吃減肥藥吃到送急診說自己要死了，結果隔天還跑去綠島玩。」文末還加上大拇指的表情符號，詢問林千又本人說的對象是誰？她以訊息回應是被對號入座，無奈表示：「請問您說的賴太太是誰？我不認識！請勿揣測、借題發揮謝謝！」