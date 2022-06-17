TVBS電視台日前傳出女主播集體霸凌事件，前主播劉芯彤聽聞後自曝曾喝了桌上的水，未料喉嚨竟啞了2星期，沒想到反遭同業指稱曾在職場遭她霸凌，對此，她則是寫下長文喊冤，不過昨(16日)巧遇前攝影搭擋攝影時，竟表示如果遭對方指控職場霸凌，自己一定不會否認。

劉芯彤昨天下班巧遇10多年前的攝影搭擋，聊起前幾個禮拜有同業指控她霸凌一事，當時她直接對著攝影搭擋說：「當下我被說霸凌時，我有想到你，如果是你跳出來說我霸凌，我一定不會否認」，她也還原事件始末，回憶起多年前還在跑線時，海巡弟兄騎綠蠵龜照片被上傳到網路，引發軒然大波，採訪完趕回公司途中，為了讓新聞中午準時播出，便抓緊時間在採訪車上寫稿，因為很清楚稿子內容，便要攝影回公司後調出相關資料畫面。

劉芯彤回憶起「霸凌同事」的過往。(主播 劉芯彤臉書)

沒想到還在處理沒寫完的稿子時，攝影打電話告知「沒有找到資料畫面」，這讓劉芯彤覺得不可思議，明明前幾天還看到自家新聞播出，便要求對方用關鍵字搜尋，沒想到攝影竟回覆：「我想問一下，綠蠵龜的蠵，是東西南北的西嗎？」讓她氣到直接飆罵：「拜託你有沒有唸書，連綠蠵龜的蠵，都搞不清楚是哪一個。就算搞不清楚，你用『海巡（空格）龜」也可以找到好嘛 』」。

劉芯彤表示和攝影聊起這件事時，兩人都大笑一場，接著表示很多事情當下會覺得很氣憤，但隨著時間過去會覺得沒什麼，其實不是因為遺忘了，而是後來遇到更瞎、更扯的奇葩事。