夫妻關係的維持是一門大學問，加上如今是男女平權的時代，家庭生活如何分工？彼此如何協調體諒，都是相當重要的課題，美女主播劉芯彤外型亮麗、口條流利，擁有高人氣，她經常在社群分享生活點滴，今天(6/21)就在臉書分享，自己去澎湖出差，透過監視器看到老公在家有這舉動，不禁驚訝直呼：「想回家了」。

劉芯彤在臉書po文，透露婚前她曾去荷蘭、德國等國家玩了3個禮拜才回家，過程中都沒有想家的感覺，但這回不過去澎湖出差2天2夜，竟然在第二晚想家了，理由是她偷看家裡的監視器，看到老公「火星人」下了班之後，忙著弄鮮食給狗狗們吃，內心真的覺得很感動。

劉芯彤出差時看家裡的監視器，被老公照顧狗狗們的畫面感動到想家。(翻攝自主播 劉芯彤臉書)

劉芯彤表示，雖然老公有時會念她養這麼多狗，之後如果要出國會很麻煩，或嫌狗狗調皮搗蛋，把家裡弄得亂七八糟，「但他唸歸唸，還是會幫我一起把家務事做完」，假日她如果晚起床，老公還會把衣服洗好晾好，甚至把早餐備好。

劉芯彤有感而發：「婚姻就是這樣，不能只有一個人付出，一定要兩個人攜手，才能好好走下去」，表示很多男人總把「男主外女主內」掛嘴邊，心態上覺得做家事是女生的責任，讓她不禁疑惑想問：「你這麼厲害，這麼會主外，那要賺得夠多呀，要讓老婆能全心主內呀！」，因此做出結論，挑老公得挑會做家事的，絕對大加分，「如果不小心，又長得帥，那肯定是妳上輩子燒好香」，笑稱自己上輩子可能香燒得不夠，「這輩子我力拼(拚)一下，看看下輩子能不能嫁給劉德華或者張東健」。