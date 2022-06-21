廣播節目至今仍是許多人的休閒娛樂之一，尤其開車的時候多少都會聽一下，其中有些節目會開放call in，是觀眾抒發心聲的好管道，未料竟到有聽眾call in進去，竟大爆自己私密情事，讓在收音機旁的聽友刷新三觀。

曾有節目提到，心裡話對親近的人難以說出口的現象，並觀察深夜的廣播節目，發現聽眾都很死忠，主持人就猶如陪伴聽眾度過人生的摯友一樣，讓聽眾能放下心防，打電話進節目訴說心事。

而當夜人靜時聽友似乎更能卸下心房，在半夜12點的廣播節目一吐心事，曾有位男聽眾call in，希望主持人能給他的感情現況給建議，竟吐露自己有未婚妻，正準備結婚，「可是想不到未婚妻的妹妹也愛上他」，而這之後還有更扯的秘密。

主持人表示，這個男生吐露自己跟小姨子發生不倫戀，本以為故事到這裡差不多了，沒想到男網友繼續說，他甚至未婚妻及其妹妹的媽媽、也就是未來岳母也有染，男聽眾把節目當告解室，將事情完全講出來，關係瞬間變得超級複雜，使廣播節目主持人聽到這個事情，應該很難回答建議，沒想到主持人見多識廣，開玩笑地說：「你就離她奶奶遠一點」，根本神答覆。