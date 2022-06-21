香港女星黃心穎擁有精緻美艷外型，還是香港小姐出身，原本前途一片看好，豈料，2019年被拍到與男星許志安喇舌，從此被貼上小三標籤，形象崩壞事業也跌落谷底；即便鄭秀文已原諒許志安，黃心穎還是甩不掉小三臭名，近日還有網友挖出她跳鄭秀文嗨歌的性感畫面，搔首弄姿的模樣遭揶揄「真諷刺」。

黃心穎頂著2012年度香港小姐亞軍頭銜出道，美麗臉蛋和傲人身材讓她很快嘗到走紅滋味，立刻成為廣告、活動或節目爭相邀請的對象；不過，黃心穎沒有愛惜羽毛，2019年被拍到和男星許志安在計程車上激吻喇舌，從此變成「國民小三」，形象重創。

近日有網友挖出黃心穎跳鄭秀文嗨歌的性感畫面，搔首弄姿遭揶揄「真諷刺」。(圖/ 摘自小紅書)

不倫戀爆發後，許志安雖然獲得鄭秀文原諒，但黃心穎甜美清純形象卻回不去，儘管她一度飛到美國避風頭，回香港後積極求復出，演藝事業仍沒有起色。近日有一名網友在「小紅書」回顧香港無線台2016年台慶影片，有一眾花旦齊聚唱跳天后鄭秀文夯曲〈星秀傳說〉，乍看個個都美得像朵花。

黃心穎穿著一套金色深V流蘇洋裝，隨著音樂搔首弄姿，超兇雙峰快撐爆衣服的模樣令人看了流口水。(圖/ 摘自微博)

然而有許多人發現影片中亮點，在香港無線台一票花旦中找到黃心穎的身影，她穿著一套金色深V流蘇洋裝，隨著音樂搔首弄姿，超兇雙峰快撐爆衣服的模樣令人看了流口水；而大多數網友看完卻只想到「安心事件」，直言：「不知道她（黃心穎）看到重播有何感想」、「好諷刺的感覺」、「黃心穎什麼心境唱鄭秀文這首歌？」、「身材好是好，漂亮是漂亮，卻選擇當小三，嘖嘖」。