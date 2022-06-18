印度一對男女因為深陷不倫戀，所以相約殉情，沒想到女子縱身跳河後才發現對方臨時龜縮沒跟上，氣得游回岸上後將他告上法院，原本至死不渝的戀情瞬間淪為對簿公堂。

綜合外媒報導，印度一對男女在一起，但是因為雙方各自擁有婚姻，形成「雙不倫」的局面，期間兩人都因為這段戀情而痛苦不堪，便相約於上月29日，在印度亞穆納河（Yamuna River）一起跳河殉情，想藉此獲得解脫。

報導指出，在此之前，這名30歲的男子趁著32歲的偷情對象帶著6歲女兒外出度假時，偷偷與另一名女子結婚，最後演變成「雙不倫」。女方度假回來後得知此事，氣得與男子發生爭執，最後更達成自殺協議。

沒想到事發當天，女子縱身跳河後，卻發現男方臨時反悔，遲遲沒有跟上腳步殉情，她奮力游上岸後詢問一旁的船夫，是否有男子也跳下橋，船夫則表示沒有，心碎不已的女子立刻前往當地警局報案，控告男方企圖謀殺及欺騙罪，全案仍在調查當中。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980