廖苡喬劇中慘遭劈腿分手。（民視提供）

廖苡喬遭劈腿分手街頭痛哭，Gino送暖。（民視提供）

藍葦華在民視八點檔《黃金歲月》原有廖苡喬飾演的女友，但為了家族利益、維護身為大房兒子在家族的地位，覺得與飯店集團高層的陳妍安聯姻才能幫助到自己，為讓自己脫離腳踏兩條船負心漢罵名，借題發揮要跟女友分手；劈腿行徑讓藍葦華飽受觀眾毒舌，他說總算感受到甚麼叫做被網友攻擊。而廖苡喬則成了可憐哭包，外景哭戲一秒就爆淚，甚至引起左鄰右舍的關切。

藍葦華表示從劇情開始對兩女腳踏兩條船後，總算感受到什麼叫做被網友攻擊，以往角色都是討喜的關係，觀眾反應都還算可以，而這一次他被雪片般傳來的訊息，內容都是罵他渣男居多，他看到也覺得認同，被問到心情如何，他則不忘搞笑「還好!我扛得住」，劇情怎麼安排，他就怎麼發揮。

劇中被分手爆哭的廖苡喬表示，這兩個月中，Marco和沈心妍這兩個角色的情態累積很足夠，所以最近當哭包的她，只要有哭戲，想到「耀妍cp」的過往，就很有能量能夠支撐拍出這幾場重情緒的戲。廖苡喬透露，劇中因為她親耳聽到Marco分手的理由，讓她傷心到狂奔到街上，拍攝不只情緒重，還有差點被車子撞到的動作戲，拍攝當下天空還下著雨，增加了拍攝的，而她心痛哭倒在十字路口時，自己搞笑形容就是「驚天地泣鬼神」，也引起許多左鄰右舍都停下來看。

廖苡喬說這一場還非常偶像劇式，因為Gino接到電話趕來找她，同時把外套脫下來披著她，讓她可以放肆在街頭上大哭，讓她直說好像是一個保護傘一樣，讓她有一個安全空間，好好的發洩，整場戲拍完非常的感動跟正能量，她說希望受過情傷的沈心妍，依然能保有她的熱情大方和率真，勇敢前行。

飾演高筱茜的陳妍安表示，她其實不覺得Marco是花花公子或渣男，因為知道他也是背負家族的責任，想要幫媽媽在家族中站穩地位，所以當看到劇本筱茜要罵他是渣男時，她常常腦袋一片空白，後來演出上，她也找出別的方法，用痛心跟難過，讓角色有血有淚，而不是無情謾罵他。