狗仔葛斯齊開直播爆料汪小菲疑似婚內出軌的證據照，引起網友熱議，還登上熱搜排行榜，不過向來熱衷評論時事的網紅「廣告小妹」，日前針對此事僅道出2句短短心得，對此，她發文解釋：「並非沒有想法，是我已疲倦。」

廣告小妹針對汪小菲疑似婚內出軌一事，僅道出短短兩句心得，相較於王力宏與李靚蕾的大篇幅分析，可說是少了許多，對此，她強調並非沒有想法，純粹是自己已疲倦，接著強調：「本版秉持一個信念：吃瓜之餘我們還得從中學習，如同我也很愛研究兇殺案。可逐漸地我發現，同道中人太少了」，她舉例一大票不走心的吃瓜群眾，今天罵渣男男星外遇，明天此事發生在自己兄弟身上又覺得情有可原，叫別人不要干涉他人感情事。

廣告小妹針對汪小菲事件僅道出2句心得，她解釋並非沒有想法，只是已經疲倦。(凡槿（廣告小妹）臉書)

廣告小妹點出有種人不停呼籲女性當自強，經濟獨立才擁有追求幸福的本錢，不禁反問：「想問你們吃瓜都沒在用腦是不是？難道大 S 經濟還不夠獨立嗎？蕾神家境不夠好嗎？」接著指出女性在婚姻的困難點不只是經濟，而是經濟獨立與否不能自己選擇。

最後，廣告小妹表示許多女星證明婚姻困難重重，這個社會對已婚女性標準依然很高，「要妳生孩帶娃，還要妳實踐自我會賺錢。要妳為家庭日操夜操，還要妳貌美如花如王心凌般充滿少女感」，不禁感概：「如果女人都這麼能，早上天封神了，我留在凡間結婚幹嘛」。