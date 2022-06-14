星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、摩羯座、天蠍座的女人分手時最無情，如果讓她們失望，就算兩人當初非常相愛，交往已久，也會讓她們瞬間清醒，毅然決然分手。

▍1.水瓶座

水瓶女很聰明，思維比較跳躍，腦中常常有天馬行空的想法，像外星人一樣讓人難以理解，她們很重視精神生活，如果遇到一個和自己想法相似的人，會深深被吸引，縱使對方有許多缺點，在其他人眼中是渣男，只要不觸碰她們的底線，她們依然能夠深深愛著對方，甚至交往很久，不過只要對方做出違反她們原則的事情，她們將會瞬間清醒，然後立刻抽離這段感情，而且不會有任何留戀，分手後將完全斷絕聯繫，不會藕斷絲連，常常讓對方感到非常錯愕。

▍2.摩羯座

摩羯女很認真對待感情，每一次交往都是以結婚為前提嚴肅看待，她們擇偶時很謹慎，交往後也非常用心經營感情，體貼的她們能讓男友感到非常暖心，不過巨蟹女比較容易沒有安全感，很需要穩定的感覺，如果另一半讓她們覺得沒有未來，或是做出破壞信任感的行為，巨蟹女也能絕情離開，無論對方如何哀求，她們都不會心軟，毅然決然分手。

▍3.天蠍座

天蠍女交往前給人冰山美人的印象，待人有點冷淡，不過只要她們投入一段感情，將會非常深情，眼裡只有對方的存在，非常專一。不過她們觀察力很強，而且擁有超強第六感，只要對方做出對不起自己的事，很難瞞過她們的眼睛，只要男友的態度有一些改變，任何蛛絲馬跡都會立刻被她們發現，一旦觸碰到她們的底線，會讓天蠍女立刻心灰意冷，就算兩人交往已久，也能說走就走，完全沒有一絲猶豫。